आंध्र प्रदेश के वेंकटपालम टोल प्लाजा पर हुई एक घटना के बाद 5 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। दरअसल, मुख्यमंत्री के सचिव कार्तिकेय मिश्रा की सरकारी गाड़ी को टोल कर्मचारियों ने रोक लिया था और उनसे भुगतान मांगा था।

टोल कर्मचारियों ने उन्हें पहचाना नहीं, जिसके बाद मामला गरमा गया और खुद मिश्रा को इसमें दखल देना पड़ा।