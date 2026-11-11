DU में छात्राएं फंसाने का जाल? छात्र नेता पर मानव तस्करी का आरोप
दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज और NSUI से जुड़े छात्र नेता अनस खान को निलंबित कर दिया गया है। उन पर छात्राओं को ऐसे NRI समर्थित कार्यक्रमों के लिए भर्ती करने का आरोप है, जिनमें पैसे और दूसरे फायदे दिए जाते थे।
इन आरोपों से अब मानव तस्करी के तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है, जिसने गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं।
ABVP ने NIA जांच की मांग की
ABVP ने इस पूरे मामले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच कराने की मांग की है। उनका मानना है कि अनस खान की गतिविधियों के पीछे एक पूरा नेटवर्क हो सकता है।
वहीं, NSUI ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि अनस खान को पहले ही कुछ दूसरे मामलों में निलंबित किया जा चुका था। NSUI के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रवि पांडे ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा कि उनका संगठन हमेशा छात्राओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के साथ खड़ा है।