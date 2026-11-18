बिहार: अनंत सिंह की बेटी की शादी के दौरान होगी घुड़दौड़ प्रतियोगिता, विजेता को मिलेगी थार SUV
लेखन आबिद खान
बिहार के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी अपनी शादी को खास बनाने वाले हैं। शादी में एक शानदार घुडदौड़ होगी, जिसमें जीतने वाले को थार गाड़ी इनाम में मिलेगी। इस घुडदौड़ में 200 से ज्यादा घोड़े आने की उम्मीद है।
इनमें देश के कोने-कोने से आए कुछ खास नस्ल के घोड़े भी अपनी अनोखी चाल दिखाते नजर आएंगे। यह आयोजन घोड़े पसंद करने वालों और स्थानीय लोगों, दोनों के लिए एक बड़ा उत्सव बन जाएगा।
अनंत सिंह नवादा की घुडदौड़ परंपरा को फिर से शुरू कर रहे
'छोटे सरकार' के नाम से पहचाने जाने वाले अनंत सिंह नवादा की पुरानी घुडदौड़ परंपरा को फिर से शुरू कर रहे हैं। इस शादी में देशभर से मेहमानों को बुलाया गया है।
कानूनी मामलों में फंसे होने के बावजूद, अनंत सिंह खुद तैयारियों में पूरी तरह लगे हुए हैं। बड़े-बड़े टेंट लगाए गए हैं, कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड भी बनाया गया है, और सभी के लिए खुला निमंत्रण है।