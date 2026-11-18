बिहार के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी अपनी शादी को खास बनाने वाले हैं। शादी में एक शानदार घुडदौड़ होगी, जिसमें जीतने वाले को थार गाड़ी इनाम में मिलेगी। इस घुडदौड़ में 200 से ज्यादा घोड़े आने की उम्मीद है।

इनमें देश के कोने-कोने से आए कुछ खास नस्ल के घोड़े भी अपनी अनोखी चाल दिखाते नजर आएंगे। यह आयोजन घोड़े पसंद करने वालों और स्थानीय लोगों, दोनों के लिए एक बड़ा उत्सव बन जाएगा।