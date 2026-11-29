वित्त वर्ष 2024 में भारत की गरीबी दर घटकर सिर्फ 2.6 प्रतिशत रह गई है। EY की एक नई रिपोर्ट, जो वर्ल्ड बैंक के डेटा पर आधारित है, बताती है कि वित्त वर्ष 1978 में यह 59.7 प्रतिशत थी, जिसमें अब जबरदस्त कमी आई है।

इस गिरावट के साथ, कोविड के बाद के दौर में भारत उन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है, जहां असमानता का स्तर सबसे कम है।