पंजाब में ड्रोन से हाई-टेक तस्करी का पर्दाफाश, 3 नाबालिग समेत 7 दबोचे गए
पंजाब की अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों और BSF के साथ मिलकर एक बड़े सीमा पार तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। आरोप है कि इस नेटवर्क में ड्रोन और GPS ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल होता था। पुलिस ने 7.904 किलोग्राम हेरोइन जब्त की।
तस्कर हेरोइन को इस तकनीक की मदद से बिल्कुल सही जगह पर गिरा रहे थे। इस कार्रवाई से एक बात साफ हो गई कि विदेशी हैंडलर स्थानीय तस्करों के साथ मिलकर काम कर रहे थे।
पुलिस ने 3 नाबालिगों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया
इस मामले में 3 नाबालिगों समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह बताता है कि यह नेटवर्क कितनी दूर तक फैला हुआ था। पुलिस को उनके पास से एक रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर, 2 ग्लॉक पिस्तौल के साथ-साथ हेरोइन, अफीम और मेथ का एक बड़ा जखीरा भी मिला है।
बताया जा रहा है कि एक मुख्य आरोपी ने स्थानीय युवाओं को भी इस काम में शामिल कर लिया था। अब जांच एजेंसियां इस बात की गहराई से जांच कर रही हैं कि ये ड्रग्स और हथियार आखिर कहां से आए थे।