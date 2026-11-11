पंजाब में ड्रोन से हाई-टेक तस्करी का पर्दाफाश, 3 नाबालिग समेत 7 दबोचे गए

इस मामले में 3 नाबालिगों समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह बताता है कि यह नेटवर्क कितनी दूर तक फैला हुआ था। पुलिस को उनके पास से एक रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर, 2 ग्लॉक पिस्तौल के साथ-साथ हेरोइन, अफीम और मेथ का एक बड़ा जखीरा भी मिला है।

बताया जा रहा है कि एक मुख्य आरोपी ने स्थानीय युवाओं को भी इस काम में शामिल कर लिया था। अब जांच एजेंसियां इस बात की गहराई से जांच कर रही हैं कि ये ड्रग्स और हथियार आखिर कहां से आए थे।