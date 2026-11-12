गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की
लेखन Manoj Panchal
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने यहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर लंबी चर्चा की।
इस दौरे का मुख्य मकसद यह जानना था कि दिल्ली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए कितनी तैयार है और सुरक्षा के सारे नियम-कायदे कितने अपडेटेड हैं।
शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की
यह कोई अकेला दौरा नहीं था। शाह ने हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार से भी मुलाकात की थी। उनकी बातचीत का मुख्य मुद्दा बड़ी भीड़ को संभालना, विरोध प्रदर्शनों को मैनेज करना और अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बैठाना था।
उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दों पर भी बात की जो सबके लिए ज़रूरी हैं, जैसे महिलाओं की सुरक्षा, नशीले पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध से निपटना, और शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल में रखना।