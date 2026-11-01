केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NIDIA गठबंधन की रैली पर बड़ा हमला बाेला है (तस्वीर: फाइल)

अमित शाह का NIDIA गठबंधन की रैली पर बड़ा हमला, कहा- भारत कभी नहीं भूलेगा

लेखन भारत शर्मा 05:47 pm Nov 01, 202605:47 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विपक्षी INDIA गठबंधन की रैली पर तीखा हमला बोला है। 1 नवंबर को चंडीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने इस रैली को सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला एक 'जलसा' करार दिया। उन्होंने कांग्रेस को दिल्ली में सिखों की 'क्रूर हत्या' के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसके कारण उन्हें राष्ट्रीय राजधानी से पलायन करना पड़ा था।