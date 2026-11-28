सबरीमाला में उमड़ी भीड़, कर्मचारियों को मिला CPR देने का प्रशिक्षण
सबरीमाला मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने सुरक्षा के इंतजामों को और पुख्ता किया है।
27 नवंबर को उन्होंने सन्निधानम और पंपा जैसे मुख्य स्थानों पर CPR और जीवन रक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण आयोजित किया। इस प्रशिक्षण का मकसद मुश्किल ट्रेकिंग रास्तों पर श्रद्धालुओं को आपात स्थिति, खासकर दिल से जुड़ी परेशानियों से निपटने में मदद करना था।
सांप काटने और संक्रामक बीमारियों से जुड़ा प्रशिक्षण भी दिया
इन प्रशिक्षण सत्रों में प्राथमिक उपचार के बुनियादी तरीकों के साथ-साथ कृत्रिम श्वसन, सांप के काटने पर क्या करना चाहिए और संक्रामक बीमारियों से कैसे बचा जाए, यह सब भी सिखाया गया।
इस कार्यक्रम का शुभारंभ विशेष अधिकारी जी जयदेव ने किया। दरअसल, एक ही दिन में 76,085 श्रद्धालुओं के पहुंचने और पहले ही कई स्वास्थ्य संबंधी घटनाएं सामने आने के बाद इस पहल का शुरू किया गया।