सबरीमाला मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने सुरक्षा के इंतजामों को और पुख्ता किया है।

27 नवंबर को उन्होंने सन्निधानम और पंपा जैसे मुख्य स्थानों पर CPR और जीवन रक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण आयोजित किया। इस प्रशिक्षण का मकसद मुश्किल ट्रेकिंग रास्तों पर श्रद्धालुओं को आपात स्थिति, खासकर दिल से जुड़ी परेशानियों से निपटने में मदद करना था।