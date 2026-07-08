TMC को ED का बड़ा झटका, फ्रीज किए 440 करोड़ रुपये देश Jul 08, 2026

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़े 440 करोड़ रुपये के बैंक डिपॉजिट फ्रीज कर दिए हैं। जांच एजेंसी को शक है कि इस रकम को हवाई और ट्रैवल कंपनियों के जरिए घुमाया गया, जिससे 2024 के चुनाव प्रचार से इसका संबंध छुपाया जा सके। आरोप है कि इस तरह 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम को 'रूट' किया गया था। अब जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन पैसों के असली सोर्स को छिपाने के लिए कई बिजनेस का इस्तेमाल हुआ था।