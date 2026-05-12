असम की बढ़ती धाक का अमेरिका भी हुआ मुरीद, राजदूत गोर बोले - व्यापार में असीम संभावनाएं देश May 12, 2026

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने असम पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने असम और अमेरिका के बीच बढ़ रहे व्यापारिक रिश्तों की जमकर तारीफ की। उन्होंने व्यापारिक संबंधों और भविष्य में दोनों के लिए लाभकारी अवसरों को काफी संभावनाओं वाला बताया। पिछले साल न्यूयॉर्क में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें असम चाय के 200 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया। इस कार्यक्रम ने स्थानीय उत्पादकों को सीधे अमेरिकी खरीदारों से जोड़ने में मदद की। इसके अलावा, बक्सा के किसानों ने 'एक जिला, एक उत्पाद' पहल के तहत 20 मीट्रिक टन शहद अमेरिका निर्यात किया।