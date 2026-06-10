अमरावती में 2,534 करोड़ की 2 परियोजनाओं से खुलेगा विकास और रोजगार का द्वार

विजयवाड़ा और गुंटूर के विभागों को एक ही छत के नीचे लाया जाएगा

ऑफिस कॉम्प्लेक्स में विजयवाड़ा और गुंटूर के सभी केंद्रीय विभागों को एक ही छत के नीचे लाया जाएगा। वहीं, नए आवासीय कैंपस में 11 टावर होंगे, जिनमें 1,500 से ज्यादा फ्लैट बनेंगे। इसके साथ ही यहां बैंक, शॉपिंग एरिया, कम्युनिटी हॉल और करीब 2,000 वाहनों के लिए पार्किंग जैसी सुविधाएं भी होंगी। इस आवासीय कैंपस को पर्यावरण-अनुकूल बनाया जाएगा और इसे 4-स्टार GRIHA रेटिंग मिलने की उम्मीद है।