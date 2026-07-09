कल्याण: डॉक्टर पर हमले के आरोप में पार्षद रमेश म्हात्रे गिरफ्तार
शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के पार्षद रमेश म्हात्रे को कल्याण के एक नागरिक अस्पताल में एक महिला डॉक्टर और स्टाफ पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना तब हुई, जब डॉक्टरों ने एक नवजात बच्चे को बेहतर इलाज के लिए दूसरे वार्ड में ले जाने की सलाह दी थी। एक वायरल वीडियो में रमेश म्हात्रे और उनके साथियों को अस्पताल के स्टाफ से धक्का-मुक्की करते देखा जा सकता है। इस घटना से लोगों में भारी गुस्सा है।
म्हात्रे ने हमले से इनकार किया
इस घटना के बाद 2 स्थानीय अस्पतालों की सेवाएं रोक दी गई थीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के दबाव के बाद पुलिस ने रमेश म्हात्रे और 5 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दूसरी ओर, रमेश म्हात्रे ने किसी भी हमले से इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ डॉक्टर के फोन को धक्का दिया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सेहत संबंधी शिकायतें होने लगीं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या उन्हें कोई खास ट्रीटमेंट दिया जा रहा है।