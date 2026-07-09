कल्याण: डॉक्टर पर हमले के आरोप में पार्षद रमेश म्हात्रे गिरफ्तार

म्हात्रे ने हमले से इनकार किया

इस घटना के बाद 2 स्थानीय अस्पतालों की सेवाएं रोक दी गई थीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के दबाव के बाद पुलिस ने रमेश म्हात्रे और 5 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दूसरी ओर, रमेश म्हात्रे ने किसी भी हमले से इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ डॉक्टर के फोन को धक्का दिया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सेहत संबंधी शिकायतें होने लगीं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या उन्हें कोई खास ट्रीटमेंट दिया जा रहा है।