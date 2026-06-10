इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, बिना बॉन्ड जेल में रखने पर सरकार को रोजाना देना होगा 25,000 रुपये मुआवजा देश Jun 10, 2026

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब अगर किसी को 24 घंटे से ज्यादा जेल में रखा जाता है और उसे पर्सनल बॉन्ड पर रिहा नहीं किया जाता, तो राज्य सरकार को हर एक अतिरिक्त दिन के लिए 25,000 रुपये मुआवजे के तौर पर देने होंगे। कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड की ज्यादा से ज्यादा सीमा 20,000 रुपये तय कर दी है और अधिकारियों को तय सीमा से ज्यादा पैसे मांगने पर सख्त चेतावनी भी दी है। अगर पुलिस इन नियमों को तोड़ती है, तो यह पैसा जिम्मेदार मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी के वेतन से वसूला जा सकेगा।