जबरन धर्मांतरण मामले में आया बड़ा मोड़, कोर्ट आरोपी छात्र को दी अग्रिम जमानत

जमानत के साथ जुड़ी सख्त शर्तें

मामले की FIR 22 जनवरी, 2026 को दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह घटना 20 दिसंबर 2025 को हुई थी। सरकारी वकील ने पीड़ित के बयान को अपना मुख्य आधार बनाया, वहीं बचाव पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से बेबुनियाद बताया। हालांकि, अदालत ने जमानत देते हुए कुछ कड़ी शर्तें भी रखी हैं। इनमें गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित न करना और मुकदमे की सुनवाई (ट्रायल) के दौरान पूरा सहयोग करना शामिल है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियां केवल जमानत के आवेदन पर विचार करते समय की गई हैं और आगे मुकदमे में दोषी या निर्दोष ठहराने पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा।