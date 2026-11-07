अखिलेश यादव सपरिवार अयोध्या के राम मंदिर जाएंगे, पहली बार करेंगे रामलला के दर्शन

SP नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने अखिलेश के दौरे की जानकारी दी है। उन्होंने आज तक को बताया कि अखिलेश के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव, बेटा और बेटी भी मौजूद रहेंगे।

पवन के मुताबिक, अखिलेश अयोध्या में पूरा दिन बिताएंगे। राम मंदिर में दर्शन के बाद वे हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। इस दौरान वे साधु-संतों से मुलाकात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उनके साथ प्रसाद ग्रहण करेंगे।