तकनीकी खामी के बाद एयर इंडिया का विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुस गया (फाइल तस्वीर)

अमृतसर जा रहा एयर इंडिया का विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसा, चेतावनी के बाद लौटा

लेखन आबिद खान 06:45 pm Jun 24, 202606:45 pm

क्या है खबर?

22 जून को दिल्ली से पंजाब के अमृतसर जा रहा एयर इंडिया का एक विमान गलती से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में घुस गया। पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक प्राधिकरण की चेतावनी के बाद ये विमान वापस भारतीय हवाई क्षेत्र में आया। विमान ने दिल्ली से उड़ान भरी थी। हवाई अड्डे से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि तकनीकी खराबी के कारण यह विमान रास्ता भटक गया था। मामले की जांच की जा रही है।