अहमदाबाद विमान हादसा: एयर इंडिया ने मुआवज़े के लिए रखी अहम शर्त, असमंजस में पीड़ित परिवार

एयर इंडिया मुआवजे के लिए 'वेवर' पर हस्ताक्षर जरूरी

एयर इंडिया ने बताया है कि अंतिम मुआवजा पाने के लिए परिवारों को एक 'वेवर' पर हस्ताक्षर करने होंगे। इस 'वेवर' के तहत, उन्हें यह वादा करना होगा कि वे एयर इंडिया या किसी अन्य के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। कुछ परिवार इस शर्त से नाखुश हैं। हालांकि, एयर इंडिया का कहना है कि यह दुनिया भर में अपनाई जाने वाली एक मानक प्रक्रिया है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। परिवार अपनी सुविधा के अनुसार फैसला लेने का पूरा समय ले सकते हैं।