वायुसेना प्रमुख बोले- 'ऑपरेंशन सिंदूर' में पाकिस्तान के 8-10 विमान मार गिराए
क्या है खबर?
भारतीय वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने कहा कि भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में पाकिस्तान के 8-10 विमान मार गिराए थे। इनमें अमेरिका में बने F-16 और चीन में बने JF-17 भी शामिल हैं। उन्होंने ऑपरेश को महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई बताते हुए कहा कि इसने भारत की मजबूत वायु रक्षा क्षमताओं और संयुक्त सेवा योजना का प्रदर्शन किया। हिंडन एयर बेस पर 93वें वायुसेना दिवस समारोह में सिंह ने ये बातें कहीं।
युद्धविराम
सिंह ने कहा- उद्देश्य पूरे हो गए थे, इसलिए युद्धविराम किया
सिंह ने कहा, "भारत की प्रतिक्रिया इतिहास में एक ऐसे हमले के रूप में दर्ज की जाएगी, जो एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ शुरू हुआ और बिना किसी देरी के शीघ्रता से पूरा किया गया। हम उन्हें उस स्थिति तक पहुंचा सकते हैं, जहां वे युद्ध विराम की मांग करें, शत्रुता समाप्त करने की मांग करें, और हमने एक राष्ट्र के रूप में उन अवसरों को समाप्त करने का निर्णय लिया क्योंकि हमारे उद्देश्य पूरे हो गए थे।"
रेंज
हमने 300 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया- सिंह
सिंह ने कहा कि लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (SAM) बेहद निर्णायक रहीं। उन्होंने कहा, "हमने उनकी सीमा में सबसे ज्यादा अंदरूनी हमला 300 किलोमीटर घुसकर किया। हमारे मजबूत वायु रक्षा ढांचे ने बाजी पलट दी। इसने पाकिस्तान के अभियानों को काफी हद तक कम कर दिया। यह ऑपरेशन इतिहास में भारत द्वारा की गई सबसे लंबी मारक कार्रवाई के रूप में दर्ज होगा।"
अचूक
सिंह बोले- ऑपरेशन में हम अचूक, अभेद्य और सटीक साबित हुए
वायुसेना प्रमुख ने थलसेना, नौसेना और वायुसेना को संयुक्त रूप से हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर में हम अचूक, अभेद्य और सटीक साबित हुए। तीनों सेनाओं का एक साथ विलय हो जाने और वायु रक्षा उपकरण, काउंटर UAV उपकरण और वायुसेना के कमांड और नियंत्रण केंद्र के एक संयुक्त नियंत्रण में काम करने से बड़ा बदलाव आया। इससे उन्हें (पाकिस्तान को) कुछ भी करने की लगभग कोई आजादी नहीं मिली।"
भविष्य
वायुसेना प्रमुख ने भविष्य की तैयारियों पर दिया जोर
सिंह ने कहा कि भविष्य के युद्ध पिछले युद्धों जैसे नहीं होंगे। उन्होंने कहा, "हमें अपनी सोच पर नजर रखनी होगी, वर्तमान और भविष्य के युद्धों के लिए तैयार रहना होगा और सभी सेवाओं और एजेंसियों के साथ एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा।" सिंह ने कहा, "हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन जहां जरूरी होगा, वहां हम महत्वपूर्ण जरूरतों को जल्द पूरा करने के लिए रणनीतिक प्रौद्योगिकी की तलाश करेंगे।"
ऑपरेशन
'ऑपरेशन सिंदूर' में मारे गए थे 100 आंतकी
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई की रात 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था। भारत ने रात में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। भारत ने न सिर्फ ये हमले रोके, बल्कि इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। 10 मई को दोनों देशों के बीच युद्धविराम हो गया।