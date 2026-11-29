AIIMS दिल्ली ने पार्किंसंस के एक मरीज पर भारत की पहली रोबोटिक-सहायता प्राप्त डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन (DBS) सर्जरी करके इतिहास रच दिया है। रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल करके, डॉक्टरों ने दिमाग में इलेक्ट्रोड बहुत सटीकता से लगाए।

इस सर्जरी का मकसद था कि मरीज के लक्षण बेहतर हों और साइड इफेक्ट्स भी कम से कम हों। यह प्रक्रिया 25 से 28 नवंबर तक हुई एक वर्कशॉप का मुख्य आकर्षण थी और इसे तेल अवीव यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर किया गया था।