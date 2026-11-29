पहली बार AIIMS दिल्ली ने रोबोटिक सर्जरी से पार्किंसंस का इलाज कर रचा इतिहास
AIIMS दिल्ली ने पार्किंसंस के एक मरीज पर भारत की पहली रोबोटिक-सहायता प्राप्त डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन (DBS) सर्जरी करके इतिहास रच दिया है। रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल करके, डॉक्टरों ने दिमाग में इलेक्ट्रोड बहुत सटीकता से लगाए।
इस सर्जरी का मकसद था कि मरीज के लक्षण बेहतर हों और साइड इफेक्ट्स भी कम से कम हों। यह प्रक्रिया 25 से 28 नवंबर तक हुई एक वर्कशॉप का मुख्य आकर्षण थी और इसे तेल अवीव यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर किया गया था।
AIIMS वर्कशॉप में DBS और AI पर खास चर्चा
यह बड़ी उपलब्धि AIIMS में हुई 4 दिवसीय वर्कशॉप का खास हिस्सा थी। इसमें जर्मनी के प्रो. जेन्स वोल्कमैन और कनाडा के प्रो. रेनाटो मुनहोज जैसे अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने मरीजों को चुनने और DBS इलाज को बेहतर बनाने के बारे में अपनी जानकारी साझा की।
तेल अवीव यूनिवर्सिटी की डॉ. जेनेला मॉरिस ने AI पर आधारित एक नई तकनीक भी पेश की। उन्होंने दिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी भारत में पार्किंसंस के इलाज का भविष्य बना रही है।