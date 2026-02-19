इंडिया AI इम्पैक्ट समिट: कई किलोमीटर पैदल चल रहे आंगतुक, कैब-मेट्रो न मिलने पर जताई नाराजगी

दिल्ली में चल रहे AI इम्पैक्ट समिट में शामिल हो रहे लोगों ने यातायात व्यवस्था को लेकर शिकायतें की हैं। लोगों ने बताया कि भारत मंडपम के बाहर सड़क पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, जिसके चलते टैक्सी नहीं मिल रही है। इस वजह से कैब की तलाश में लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यातायात से जुड़ी अव्यवस्था को लेकर अपनी पीड़ा साझा की है।

पोस्ट शख्स बोला- न कैब, न शटल, केवल पैदल चलो भारत में रह रहे कनाडा के नागरिक कालेब फ्रीसेन ने बताया कि उन्होंने समिट में बहुत अच्छा समय बिताया। हालांकि, आगे उन्होंने कहा, 'लेकिन जिस तरह से यह खत्म हुआ वह बहुत निराशाजनक था। कोई कैब नहीं, कोई शटल नहीं। रास्ता बंद है, पैदल जाओ। सोचिए अंतरराष्ट्रीय मेहमानों को कैसा लगा होगा। दिव्यांग लोगों का तो कहना ही क्या।' फ्रीसेन ने एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें सैकड़ों लोग पैदल चलते दिखाई दे रहे हैं।

मेट्रो पत्रकार बोलीं- सड़कें, टैक्सी और मेट्रो भी बंद पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता दीपिका नारायण भारद्वाज ने लिखा, 'अमेरिका से मेरी चचेरी बहन समिट में भाग लेने आई है। 8 बजे से टैक्सी बुक करने की कोशिश कर रही है। अभी तक नहीं मिली। सड़कें बंद हैं। पुलिस टैक्सियों को अंदर नहीं आने दे रही है। पास का मेट्रो स्टेशन भी बंद है।' अधिकारियों ने पार्किंग में भीड़ से बचने के लिए लोगों कैब लेने की सलाह दी थी, लेकिन भारत मंडपम में कैब के प्रवेश पर प्रतिबंध है।

Advertisement

पैदल सोशल मीडिया यूजर ने लिखा- 5 किलोमीटर पैदल चला साहिल राजपूत नामक एक शख्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'सिर्फ एक कैब लेने के लिए लगभग 5 किलोमीटर पैदल चला। सरकार ने सारे गेट और सड़कें बंद कर दी हैं और लोगों से पैदल चलने को कह रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई VIP आ रहा है। लोग शाम 6 बजे से पैदल चल रहे हैं और सभी चेक पॉइंट पर पुलिस कह रही है कि यह ब्लॉक है। समिट में प्रबंधन पूरी तरह से विफल है।'

Advertisement