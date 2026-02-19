'द केरल स्टोरी 2' के ट्रेलर पर भड़के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, लगाए ये आरोप

आरोप

'द केरल स्टोरी 2' निर्माताओं पर लगाए ये आरोप

अपने कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में, मुख्यमंत्री ने कहा, "द केरल स्टोरी 2 की रिलीज, जिसे राज्य के खिलाफ नफरत फैलाने और हमारी धर्मनिरपेक्ष परंपराओं का अपमान करने के एजेंडे से बनाया गया था, को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। वह आपसी सहमति वाली शादियों को सांप्रदायिकता और जबरन धर्मांतरण के उदाहरण के रूप में पेश करके झूठा प्रचार कर रहे हैं। वे केरल को शत्रुता की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि यह सांप्रदायिक दंगों से मुक्त भूमि है।"