शिवम दुबे को शॉर्ट बॉल खेलने में होती थी परेशानी, धोनी की ये सलाह आई काम

बयान करियर के शुरुआती दिनों में शिवम को होती थी काफी परेशानी शिवम ने बताया कि करियर के शुरुआती दौर में शॉर्ट पिच गेंदों के खिलाफ उन्हें काफी परेशानी होती थी। उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स से कहा कि जब कोई बल्लेबाज किसी खास गेंद से जूझता है तो उसे लगता है कि इसका जवाब सिर्फ छक्का मारकर ही दिया जा सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में आने के शुरुआती दिनों में शॉर्ट बॉल उनके लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन अपनी क्षमता को समझने के बाद उन्होंने इस कमजोरी पर जमकर मेहनत की।

सलाह धोनी की सलाह शिवम के दिमाग में बैठ गई शिवम ने बताया कि धोनी ने जो उन्हें हर गेंद पर छक्का नहीं मारने की सलाह दी थी। यह उनके दिमाग में बैठ गई और पारी की शुरुआत में बल्लेबाजी करते समय उनके रणनीति पर इसका साफ असर दिखा। शिवम साल 2022 से चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) का हिस्सा हैं और इस दौरान धोनी के साथ उनका मजबूत रिश्ता बना, जो आज भी कायम है। यह भारतीय ऑलराउंडर लंबे-लंबे छक्के लगाने के लिए जाना जाता है।

Advertisement