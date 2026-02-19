AI इम्पैक्ट समिट में बोले प्रधानमंत्री- AI का लोकतंत्रीकरण करना जरूरी, किसी का एकाधिकार न हो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में चल रही AI इम्पैक्ट समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये समिट जिस भारत में हो रहा है, वो 1/6 दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा, "भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश, टेक पूल है। भारत नई तकनीक बनाता भी है और उसे तेजी से अपनाता भी है। नई तकनीक की ओर उत्सुक 140 करोड़ भारतीयों की ओर से सभी का स्वागत करता हूं।"

संबोधन प्रधानमंत्री बोले- AI का लोकतंत्रीकरण करना जरूरी भारत AI को किस तरह से देखता है, उसका स्पष्ट संदेश इस समिट की थीम में है- सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। यही हमारा बेंचमार्क है। AI के लिए इंसान सिर्फ डेटा नहीं बन जाए और कच्चे माल तक सीमित न रह जाए, इसलिए AI का लोकतंत्रीकरण करना होगा। इसे समावेशिता का माध्यम बनाना होगा। हमें AI को खुला आसमान भी देना है, लेकिन कमांड भी अपने हाथ में रखना है।"

बड़ी बातें प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें AI मशीनों को इंटेलिजेंट बना रहा है और इंसानी काबिलियत को भी कई गुना बढ़ा रहा है। यह बहुत तेजी से और उम्मीद से ज्यादा बड़े पैमाने पर हो रहा है। पहले तकनीक का असर दिखने में दशकों लग जाते थे। आज मशीन लर्निंग से लर्निंग मशीन तक का सफर ज्यादा तेज, गहरा और बड़ा है। आज दुनिया जो देख रही है, वह AI के असर की बस शुरुआत है।

MANAV प्रधानमंत्री ने जारी किया AI के लिए MANAV विजन प्रधानमंत्री ने AI के लिए MANAV विजन जारी किया। इसमें M मतलब नैतिक और एथिकल सिस्टम, A मतलब अकाउंटेबल गवर्नेंस, N मतलब नेशनल सॉवरेनिटी, A यानी एक्सेसिबल और इनक्लूसिव और V मतलब वैलिड और लेजिटिमेट है। प्रधानमंत्री ने कहा, "हमें बड़े सपने देखने होंगे, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा AI छोड़कर जा रहे हैं और वर्तमान में हम AI के जरिए क्या कर रहे हैं।"

