6 साल की सेवा के बाद जो अग्निवीर नियमित नियुक्ति चाहते हैं, उन्हें कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है (फाइल तस्वीर)

अग्निवीरों को नियमित सैनिक बनने के लिए देनी होगी कड़ी परीक्षा, तकनीकी जानकारों को प्राथमिकता- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान 01:37 pm Nov 18, 202601:37 pm

क्या है खबर?

हाल ही में अग्निपथ योजना में हुए बदलाव के बाद सभी अग्रिवीरों के लिए नियमित सैनिक बनने का रास्ता खुल गया है। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद चुने गए 25 प्रतिशत अग्निवीर नियमित सैनिक बनेंगे, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को 2 साल का सेवा विस्तार मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, 2 साल का अतिरिक्त कार्यकाल पूरा करने के बाद जो अग्निवीर स्थायी नियुक्ति चाहते हैं, उनके चयन के लिए कड़े नियम बनाने पर विचार किया जा रहा है।