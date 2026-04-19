छात्रों की जान बचाने को NIT कुरुक्षेत्र का बड़ा फैसला: हॉस्टल खाली, प्रोफेसर हटे, छुट्टियां घोषित

एनआईटी-कुरुक्षेत्र ने 2 प्रोफेसरों का तबादला किया

छात्रा की हालत अब स्थिर है और उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले दो महीनों में एनआईटी-कुरुक्षेत्र में आत्महत्या से जुड़ा यह चौथा मामला है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से तीन मामले अकेले अप्रैल में ही सामने आए हैं। इस घटना के बाद संस्थान ने कथित लापरवाही के आरोप में दो प्रोफेसरों का तबादला कर दिया है। इसके साथ ही, परिसर में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट को देखते हुए अगले आदेश तक छुट्टियों का ऐलान भी किया गया है।