दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, कंपनियों ने फिर अपनाया हाइब्रिड मॉडल

ईटर्नल ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए गुरुग्राम ऑफिस में आने वाले लोगों की संख्या तय कर दी है। कंपनी के एक सूत्र ने बताया कि वे गुरुग्राम के जिला आयुक्त द्वारा जारी निर्देश का पालन कर रहे हैं और उसी के अनुसार ऑफिस में कर्मचारियों की उपस्थिति सीमित कर दी है।

वहीं, मोग्लिक्स जैसी कुछ अन्य कंपनियां कर्मचारियों को घर भेजने के बजाय एयर फिल्ट्रेशन को बेहतर कर रही हैं। CAQM ने अपने फैसले में धूल भरे कंस्ट्रक्शन के काम पर भी रोक लगाई है।