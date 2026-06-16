मुंबई कॉन्सर्ट में MDMA से 2 छात्राओं की मौत के मामले में 10 के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज देश Jun 16, 2026

मुंबई में एक संगीत कार्यक्रम के बाद जान गंवाने वाली 2 छात्राओं की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आ गई है। इसके अनुसर, दक्षिण मुंबई के एक प्रबंधन संस्थान में द्वितीय वर्ष की छात्राएं श्रेया राय और शीतल साल्वी के शरीर में मिथाइलीन डाइ ऑक्सी मेथामफेटामाइन (MDMA) नाम की ड्रग मिली थी। इन दोनों की मौत अप्रैल 2026 में एक खचाखच भरे म्यूजिक कॉन्सर्ट के बाद हुई थी। बताया गया है कि कार्यक्रम के दौरान दोनों की तबीयत बिगड़ गई थी। दुख की बात यह है कि इसी संस्थान के 28 साल के छात्र बिस्मत सिंह अमरजीत सिंह भसीन की भी ऐसे ही लक्षणों के बाद मौत हो गई थी।