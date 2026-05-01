आम आदमी को झटका देने की तैयारी में है सरकार, बढ़ाई जा सकती है पेट्रोल-डीजल की कीमतें

दिल्ली में ईंधन की कीमतें अपरिवर्तित, कंपनियों को नुकसान

फिलहाल, दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बावजूद यहां कीमतें जस की तस बनी हुई हैं। इसी वजह से सरकारी तेल कंपनियों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल के दिनों में उन्हें पेट्रोल पर करीब 20 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर तो लगभग 100 रुपये प्रति लीटर का बड़ा घाटा झेलना पड़ा है। इस नुकसान की भरपाई के लिए, कंपनियों ने कमर्शियल LPG और इंडस्ट्रियल डीजल की दरों में तो बदलाव किए हैं ताकि वे वैश्विक रुझानों के साथ तालमेल बिठा सकें, लेकिन आम लोगों के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम अभी भी नहीं बदले हैं।