कन्नूर छात्र आत्महत्या मामला: मोबाइल लोन बना मौत का फंदा! कॉलेज ने नकारे जाति भेदभाव के आरोप
केरल के कन्नूर डेंटल कॉलेज ने BDS छात्र नितिन राज की मौत के बाद जाति भेदभाव के आरोपों का खंडन किया है। मेडिकल डायरेक्टर डॉ. अदनान सिद्दीकी के मुताबिक, यह दुखद घटना एक मोबाइल ऐप लोन के कारण हुई थी, न कि जाति से जुड़ी किसी समस्या की वजह से। उन्होंने यह भी बताया कि नितिन, उसके परिवार या उसके सहपाठियों में से किसी ने भी कॉलेज को कभी जाति भेदभाव की कोई शिकायत नहीं की थी।
कॉलेज का कहना है कि नितिन ने ऐप लोन लिया था
कॉलेज के मुताबिक, नितिन ने एक ऐप के जरिए लोन लिया था, जिसकी वजह से एक शिक्षक को लोन एजेंटों के लगातार फोन आने लगे। एक बैठक में नितिन ने बताया कि यह पैसा दरअसल उसके साले अशोकन के लिए था। हालांकि, उसने शिक्षक को अपना रेफरेंस होने से इनकार किया, लेकिन अशोकन से संपर्क न हो पाने के कारण शिक्षक ने साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया।
प्रिंसिपल से मुलाकात के बाद नितिन ने कथित तौर पर इमारत से छलांग लगा ली
प्रिंसिपल से उस मुलाकात के बाद, नितिन ने कथित तौर पर इमारत से छलांग लगा दी। कॉलेज ने पुलिस को CCTV फुटेज और कुछ पत्र सौंपे हैं। कॉलेज का कहना है कि उसने नितिन का हर कदम पर साथ दिया था। इसी बीच, इस मामले से जुड़े डराने वाले फोन कॉल्स करने के आरोप में नोएडा में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।