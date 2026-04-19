कन्नूर छात्र आत्महत्या मामला: मोबाइल लोन बना मौत का फंदा! कॉलेज ने नकारे जाति भेदभाव के आरोप देश Apr 19, 2026

केरल के कन्नूर डेंटल कॉलेज ने BDS छात्र नितिन राज की मौत के बाद जाति भेदभाव के आरोपों का खंडन किया है। मेडिकल डायरेक्टर डॉ. अदनान सिद्दीकी के मुताबिक, यह दुखद घटना एक मोबाइल ऐप लोन के कारण हुई थी, न कि जाति से जुड़ी किसी समस्या की वजह से। उन्होंने यह भी बताया कि नितिन, उसके परिवार या उसके सहपाठियों में से किसी ने भी कॉलेज को कभी जाति भेदभाव की कोई शिकायत नहीं की थी।