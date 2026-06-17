उत्तर प्रदेश: प्रतिबंधित पतंग की डोर से लहूलुहान हुआ मंत्री का भतीजा, प्रशासन पर उठे सवाल देश Jun 17, 2026

उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री संजय गांगवार का 15 वर्षीय भतीजा आदित्य वीर गांगवार प्रतिबंधित नायलॉन की पतंग की डोर से गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना 15 जून की सुबह करीब 7 बजे की है, जब आदित्य गांधी उद्यान की तरफ जा रहा था। एक प्रतिबंधित नायलॉन की पतंग की डोर उनकी गर्दन और चेहरे में फंस गई, जिससे गहरे घाव हो गए। घायल होने के बाद उसे बहुत खून बहने लगा और तत्काल पास के अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल, उसका इलाज चल रहा है।