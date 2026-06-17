उत्तर प्रदेश: प्रतिबंधित पतंग की डोर से लहूलुहान हुआ मंत्री का भतीजा, प्रशासन पर उठे सवाल
देश
उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री संजय गांगवार का 15 वर्षीय भतीजा आदित्य वीर गांगवार प्रतिबंधित नायलॉन की पतंग की डोर से गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना 15 जून की सुबह करीब 7 बजे की है, जब आदित्य गांधी उद्यान की तरफ जा रहा था। एक प्रतिबंधित नायलॉन की पतंग की डोर उनकी गर्दन और चेहरे में फंस गई, जिससे गहरे घाव हो गए। घायल होने के बाद उसे बहुत खून बहने लगा और तत्काल पास के अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल, उसका इलाज चल रहा है।
अज्ञात विक्रेताओं के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस ने इस अवैध डोर के अज्ञात विक्रेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बरेली में कई जगहों पर छापेमारी करने के बावजूद पुलिस को प्रतिबंधित पतंग की डोर की बड़ी मात्रा नहीं मिली। वहीं, मंत्री गांगवार ने अस्पताल जाकर अपने भतीजे से मुलाकात की और इस खतरनाक डोर की बिक्री रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की।