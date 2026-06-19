NEET-UG दोबारा परीक्षा: NTA प्रमुख ने फर्जी बताया पेपर लीक का दावा, जानिए क्या कहा
NEET-UG की दोबारा परीक्षा 21 जून को होने वाली है। दरअसल, ऑनलाइन पेपर लीक होने की अफवाहें खूब फैलने लगी थीं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने इन लीक के दावों को फर्जी बताया है। उन्होंने सभी को परीक्षा के पेपर पूरी तरह सुरक्षित होने का भरोसा दिलाते हुए किसी भी गलत जानकारी को न फैलाने और न ही उस पर भरोसा करने की अपील की है।
NTA ने 23 लाख छात्रों के लिए NEET-UG की सुरक्षा सुनिश्चित की
करीब 23 लाख छात्र दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक एक ही पाली (शिफ्ट) में पेन और पेपर के जरिए परीक्षा देंगे। परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली रोकने और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए NTA कई कड़े कदम उठा रहा है। इसमें परीक्षा सामग्री की GPS ट्रैकिंग, केंद्रों पर बायोमेट्रिक जांच और वास्तविक समय में CCTV मॉनिटरिंग शामिल है। टेलीग्राम जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच को भी अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि आरोप है कि इनका इस्तेमाल ऐसे घोटालों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था।