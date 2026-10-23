अभिजीत दिपके ने अमेरिकी नागरिक को छोड़ने पर कहा- मोदी सरकार के लिए ये चिंताजनक नहीं

लेखन गजेंद्र 07:27 pm Oct 23, 202607:27 pm

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भारत विरोधी काम करने पर भी अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैनडाइक को छोड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरा और तंज कसा। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि मोदी सरकार के लिए यह चिंताजनक नहीं कि कोई व्यक्ति म्यांमार में आतंकी शिविर चला रहा था, बल्कि यह चिंताजनक है कि दिल्ली में कोई प्रदर्शन न करने पाए। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश मामले पर भी सवाल उठाया है।