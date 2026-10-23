म्यांमार प्रशिक्षण शिविर के आरोपी अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक को अमेरिका लौटने की मंजूरी

NIA के मुताबिक, आरोपी पर्यटन वीजा पर भारत आए थे, लेकिन जरूरी परमिट लिए बिना पूर्वोत्तर चले गए। वे बाद में मिजोरम से म्यांमार चले गए, जहां उन्होंने एथनिक हथियारबंद ग्रुप्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया।

उन्होंने ड्रोन ऑपरेशन, असेंबली टेक्नीक और जैमिंग टेक्नोलॉजी दी, जो इलाके में सक्रिय हथियारबंद ग्रुप से जुड़ी एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी।

एजेंसी उनके और चिन नेशनल फ्रंट और काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के संबंधों की भी जांच कर रही है।