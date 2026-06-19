NEET से जुड़ी आत्महत्याएं: कॉकरोच जनता पार्टी ने की एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग

जवाबदेही की मांग, प्रदर्शन का ऐलान

दिपके ने अपने पत्र में यह भी जिक्र किया है कि इन मौतों से परिवार न सिर्फ भावनात्मक रूप से टूट गए हैं, बल्कि वे एजुकेशनल लोन के बोझ तले भी दब गए हैं। वे परीक्षा से जुड़ी इन बार-बार की समस्याओं के लिए जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात भी शामिल है। उन्होंने 20 जून से जंतर-मंतर पर देशभर के छात्रों के जमावड़े का ऐलान किया है। NEET UG 2026 की पुन: परीक्षा 21 जून को निर्धारित है, और कई लोग अब प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में अधिक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।