उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से युवती की मौत, दुकानें और वाहन क्षतिग्रस्त

उत्तराखंड में चमोली जिले के थराली गांव में शुक्रवार देर रात बादल फटने से भारी तबाही हुई है। घरों, कार्यालयों और दुकानों में मलबा घुस गया और कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। सगवाड़ा गांव में एक युवती की मौत भी हो गई, जबकि एक अन्य शख्स लापता बताया जा रहा है। SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य भी शुरू कर दिया है। इस आपदा से थराली के आस-पास के गांवों में भी भारी तबाही हुई।

आपदा कैसे आई आपदा? चमोली के जिला कलक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि शुक्रवार रात लगभग 1 बजे थराली में भारी बारिश के दौरान अचानक बादल फटा गया। इससे थराली बाजार, कोटदीप, तहसील परिसर, उपखंड अधिकारी आवास समेत कई घरों में भारी मात्रा में पानी और मलबा जमा हो गया। उन्होंने बताया कि तहसील परिसर में खड़ी कुछ गाड़ियां भी मलबे में दब गईं, जिससे वाहनों को नुकसान पहुंचा। सागवाड़ा गांव में एक युवती मलबे में दब गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति लापता है।

ट्विटर पोस्ट यहां देखें नुकसान का वीडियो VIDEO | Uttarakhand: Heavy rainfall since late evening has caused massive destruction in Chamoli district’s Tharali region. A cloudburst late Friday night buried several vehicles under debris in Radibagad and Chepado.



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/NXF9bkcNmw — Press Trust of India (@PTI_News) August 23, 2025

राहत कार्य पुलिस और SDRF ने शुरू किया बचाव कार्य जिला कलक्टर ने बताया कि पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मलबे को हटाकर लोगों की तलाश की जा रही है। इसी तरह घटना से थराली-ग्वालदम मार्ग मिंग्गदेरा में बंद हो गया और थराली-सागवाड़ा मार्ग भी बंद है। सीमा सड़क संगठन (BRO) दोनों मार्गों को सुचारू करने में जुटी है। थराली तहसील के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी कर दी गई है।

ट्विटर पोस्ट यहां देखें वीडियो #WATCH | Uttarakhand: Due to a cloudburst in Tharali of Chamoli district, debris has entered houses, the market, and the SDM's residence. District Magistrate and relief teams have left for the spot. Two people are reported missing: Uttarakhand Disaster Management Secretary Vinod… pic.twitter.com/V2aesFekFf — ANI (@ANI) August 23, 2025

दुख मुख्यमंत्री धामी ने घटना पर जताया दुख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस त्रासदी पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'कल देर रात चमोली जिले के थराली क्षेत्र में बादल फटने की दुखद सूचना मिली। जिला प्रशासन, SDRF और पुलिस टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है इस संबंध में मैं स्थानीय प्रशासन के लगातार संपर्क में हूं और व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा हूं। मैं ईश्वर से सभी की सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं।'