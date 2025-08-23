LOADING...
उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से युवती की मौत, दुकानें और वाहन क्षतिग्रस्त
उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से एक की मौत (तस्वीर: एक्स/@chamolipolice)

उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से युवती की मौत, दुकानें और वाहन क्षतिग्रस्त

लेखन भारत शर्मा
Aug 23, 2025
09:25 am
क्या है खबर?

उत्तराखंड में चमोली जिले के थराली गांव में शुक्रवार देर रात बादल फटने से भारी तबाही हुई है। घरों, कार्यालयों और दुकानों में मलबा घुस गया और कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। सगवाड़ा गांव में एक युवती की मौत भी हो गई, जबकि एक अन्य शख्स लापता बताया जा रहा है। SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य भी शुरू कर दिया है। इस आपदा से थराली के आस-पास के गांवों में भी भारी तबाही हुई।

आपदा

कैसे आई आपदा?

चमोली के जिला कलक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि शुक्रवार रात लगभग 1 बजे थराली में भारी बारिश के दौरान अचानक बादल फटा गया। इससे थराली बाजार, कोटदीप, तहसील परिसर, उपखंड अधिकारी आवास समेत कई घरों में भारी मात्रा में पानी और मलबा जमा हो गया। उन्होंने बताया कि तहसील परिसर में खड़ी कुछ गाड़ियां भी मलबे में दब गईं, जिससे वाहनों को नुकसान पहुंचा। सागवाड़ा गांव में एक युवती मलबे में दब गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति लापता है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें नुकसान का वीडियो

राहत कार्य

पुलिस और SDRF ने शुरू किया बचाव कार्य

जिला कलक्टर ने बताया कि पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मलबे को हटाकर लोगों की तलाश की जा रही है। इसी तरह घटना से थराली-ग्वालदम मार्ग मिंग्गदेरा में बंद हो गया और थराली-सागवाड़ा मार्ग भी बंद है। सीमा सड़क संगठन (BRO) दोनों मार्गों को सुचारू करने में जुटी है। थराली तहसील के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी कर दी गई है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें वीडियो

दुख

मुख्यमंत्री धामी ने घटना पर जताया दुख

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस त्रासदी पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'कल देर रात चमोली जिले के थराली क्षेत्र में बादल फटने की दुखद सूचना मिली। जिला प्रशासन, SDRF और पुलिस टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है इस संबंध में मैं स्थानीय प्रशासन के लगातार संपर्क में हूं और व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा हूं। मैं ईश्वर से सभी की सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं।'

पुनरावृत्ति

धराली में बादल फटने से लापता हुए थे 68 लोग

बता दें कि 5 अगस्त को उत्तरकाशी में धराली के खीरगाड़ में बादल फटने से कई होटल, मकान और होमस्टे जमींदोज हो गए थे। प्रशासन ने आपदा में एक की मृत्यु होने तथा 68 अन्य के लापता होने की पुष्टि की है। लापता लोगों में सेना के 9 जवानों के अलावा धराली के 8, आसपास के क्षेत्रों के 5, टिहरी जिले का 1, बिहार के 13, उत्तर प्रदेश के 6, राजस्थान का एक और नेपाल के 25 नागरिक शामिल हैं।