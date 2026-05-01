दांकोर में स्कूल बस बनी काल, 7 साल की मासूम को रौंदकर भागा चालक
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ग्रेटर नोएडा के दांकोर में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां एक स्कूल बस ने 7 साल की मासूम बच्ची को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वह बस से उतरने के बाद सड़क पार कर रही थी। बस में कोई हेल्पर नहीं था, और चालक ने रफ्तार बढ़ाकर उसे टक्कर मार दी। इसके बाद चालक बस छोड़कर मौके से भाग गया, जबकि बस में दूसरे बच्चे भी मौजूद थे।
ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज, बस जब्त
दूसरे बच्चों की गवाही के आधार पर पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ तेज रफ्तार और लापरवाही का केस दर्ज कर लिया है। ड्राइवर के भाग जाने के बाद पुलिस ने बस को जब्त कर लिया। इस दर्दनाक हादसे ने लोगों के बीच गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बच्चों की देखरेख के लिए बस में किसी सहायक की गैरमौजूदगी पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। यह हादसा एक बार फिर इस बात पर जोर देता है कि स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना चाहिए।