आसमान छू रहीं दहेज से जुड़ी मौतें, समाज की चुप्पी क्यों? देश Jul 08, 2026

एक नई स्टडी से एक चिंताजनक रुझान सामने आया है। भारत में दहेज से जुड़ी मौतों का आंकड़ा 2022 में 6,516 तक पहुंच गया है, जबकि 1988 में यह 1,841 था। यानी इन मौतों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि, हैरानी की बात यह है कि इन घटनाओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा और विरोध पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। यह हिंसा अभी भी जारी है, लेकिन अब लोग न तो इस पर खुलकर बात कर रहे हैं और न ही पहले की तरह इसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं।