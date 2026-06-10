KSBC को बीयर पर 10 रुपये अतिरिक्त लेना पड़ा महंगा, लगा 25,000 रुपये का जुर्माना

उपभोक्ता आयोग ने नहीं माना KSBC का बहाना

ग्राहक ने 10 रुपये ज्यादा लिए जाने की शिकायत की, लेकिन स्टाफ ने उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। KSBC ने अपनी गलती मानी और बताया कि नए सामाजिक सुरक्षा उपकर और लेबल बदलने में आ रही दिक्कतों की वजह से ऐसा हुआ। हालांकि, आयोग ने उनकी इन दलीलों को खारिज कर दिया। आयोग का साफ कहना था कि MRP से ज्यादा दाम पर कोई भी सामान बेचना नियमों के खिलाफ है, फिर चाहे वजह कोई भी हो।