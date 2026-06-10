मसूरी में 600 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 4 लोगों की मौत देश Jun 10, 2026

मसूरी के पास मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। एक कार सड़क से फिसलकर करीब 600 मीटर गहरी खाई में गिर गई। पुलिस ने बताया कि कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे वाली जगह का दुर्गम इलाका और घनी झाड़ियां राज्य प्रतिक्रिया राहत बल (SDRF) और एम्बुलेंस टीमों के लिए बचाव कार्य को बहुत मुश्किल बना रही हैं।