मसूरी में 600 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 4 लोगों की मौत
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मसूरी के पास मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। एक कार सड़क से फिसलकर करीब 600 मीटर गहरी खाई में गिर गई। पुलिस ने बताया कि कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे वाली जगह का दुर्गम इलाका और घनी झाड़ियां राज्य प्रतिक्रिया राहत बल (SDRF) और एम्बुलेंस टीमों के लिए बचाव कार्य को बहुत मुश्किल बना रही हैं।
SDRF और स्थानीय पुलिस का बचाव अभियान जारी
SDRF की टीमें और स्थानीय पुलिस मौके पर डटी हुई हैं। वे खड़ी खाई से शवों और गाड़ी को निकालने में लगातार लगे हुए हैं। बचाव कार्यों की निगरानी और जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। इलाके के चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद शवों को निकालने का काम अभी भी जारी है।