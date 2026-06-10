महाराष्ट्र: बीड़ में तीर्थयात्रियों की नाव पलटी, एक की मौत

स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बचाया

इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नाव में सवार बाकी सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया। अब अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर इतनी अधिक भीड़ को नाव में कैसे चढ़ने दिया गया। बीड़ जिला कलेक्टर विवेक जॉनसन ने इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया है। उन्होंने घटना की पूरी और विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।