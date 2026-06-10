कोसी नदी में पलटी नाव, मूंग फसल काटने जा रहे 10 लोगों में से 3 लापता

कोसी नदी में 3 लोग लापता

अभी भी 3 लोग लापता हैं, जिनमें एक छोटी बच्ची भी शामिल है। जो लोग बच निकले, उन्हें तुरंत मेडिकल सहायता दी गई। किरातपुर के अनुमंडल पदाधिकारी (CO) प्रशांत कुमार ने बताया कि स्थानीय गोताखोर और राज्य आपदा राहत बल (SDRF) की टीमें नदी में लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। इसके साथ ही गांव के लोग भी बचाव कार्य में पूरा सहयोग दे रहे हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है और इस बारे में और जानकारी जल्द ही मिलने की उम्मीद है।