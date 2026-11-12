सिक्किम में 4.9 तीव्रता का भूकंप, शिमला में भी हिली थी धरती

गनीमत यह रही कि इस भूकंप से अभी तक किसी के घायल होने या संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं मिली है। स्थानीय अधिकारियों और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) ने बताया कि झटके हल्के तीव्रता के थे।

शिमला में रात 9:50 बजे आया भूकंप

इससे पहले बुधवार रात हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.9 मापी गई। यह रात नौ बजकर 50 मिनट और 26 सेकंड पर आया। भूकंप का केंद्र जमीन से महज 10 किलोमीटर की गहराई में था। शिमला में भी भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है।

