दिल्ली होटल अग्निकांड: एक परिवार की 3 पीढ़ियां हुईं खत्म
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5 जून को दिल्ली के एक गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग ने अग्रवाल परिवार के 8 सदस्यों की जान ले ली। वे सभी अपने दादाजी राधेश्याम के अस्पताल में इलाज के दौरान उनके करीब रहने के लिए यहां ठहरे थे। इस हादसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटियां, उनकी मां प्रेम लता, उनके मौसेरे भाई अशोक अग्रवाल, उनके मामा जवरी लाल अग्रवाल और उनकी मौसी कामला अग्रवाल की जान चली गई।
आग से बेखबर दादाजी का निधन
राधेश्याम जी ICU में 6 दिन बाद चल बसे, उन्हें इस दुखद घटना के बारे में कभी पता ही नहीं चला। अग्रवाल परिवार 1978 से दिल्ली में रह रहा था। रिश्तेदारों का कहना है कि इतने सालों की मेहनत और उनके सपने पल भर में ही राख हो गए। कुछ लोगों ने इस आग के पीछे लापरवाही की ओर इशारा किया है।