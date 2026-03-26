महाराष्ट्र: यौन शोषण के आरोपी अशोक खरात के खिलाफ 8 FIR, मानवबलि दिए जाने की आशंका

महाराष्ट्र के कथित ज्योतिषाचार्य और कई महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोपी बाबा अशोक खरात को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस को इस मामले में 5 मानवबलि के संकेत मिले हैं, जिनकी पुष्टि के लिए फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। वहीं, मुख्यमंत्री की अपील के बाद पीड़िताएं भी लगातार सामने आ रही हैं, जिसके बाद खरात के खिलाफ कुल 8 FIR दर्ज की गई हैं।

FIR कारोबारी का आरोप- खरात ने 5 करोड़ रुपये की उगाही की खरात के खिलाफ नासिक की सरकारवाड़ा पुलिस ने 2 और FIR दर्ज की हैं। 25 मार्च को अहिल्यानगर की महिला ने खरात के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई। 26 मार्च को एक कारोबारी ने खरात के खिलाफ वसूली और धोखाधड़ी की शिकायत की है। कारोबारी का कहना है कि खरात ने 2018-19 के बीच उससे 4-5 करोड़ रुपये की उगाही की। कारोबारी ने बताया कि उसने अपनी 90 लाख रुपये की कार भी खरात के नाम की थी।

महिला अन्य महिला का आरोप- खरात ने 4 बार बलात्कार किया पुलिस ने बताया कि एक अन्य FIR में शिरडी की महिला ने आरोप लगाया है कि खरात ने जुलाई और दिसंबर, 2024 के बीच 4 बार उसके साथ बलात्कार किया। खरात ने महिला को धमकी देते हुए कहा कि उसके पास 'दैवीय शक्तियां' हैं और अगर उसने किसी को ये बात बताई, तो वह उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। महिला ने कहा कि उसे एक अज्ञात नंबर से वीडियो भेजा गया, जिसमें खरात और महिला आपत्तिजनक अवस्था में थे।

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शहद 9 लाख रुपये किलोग्राम का 'चमत्कारी शहद' बेचता था खरात पुलिस जांच में सामने आया है कि खरात लोगों को ठगने के लिए 'तुर्की शहद' बेचता था। इसे वो बेहद दुर्लभ, चमत्कारी और यौन शक्ति बढ़ाने वाला बताता था। खरात दावा करता था कि यह शहद तुर्की की समुद्री गुफाओं से निकाला जाता है और इसमें शारीरिक कमजोरी दूर करने की क्षमता है। इस एक किलो शहद की कीमत 9 लाख रुपये थी। पुलिस को शक है कि ये काले धन को सफेद करने का तरीका था।

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