महाराष्ट्र: यौन शोषण के आरोप में ज्योतिषी गिरफ्तार, 58 आपत्तिजनक वीडियो मिले; क्या है मामला?

महाराष्ट्र के नासिक के स्वयंभू धर्मगुरु और ज्योतिषी अशोक खरात को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर महिलाओं का यौन शोषण करने और उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से महिलाओं से जुड़े 58 आपत्तिजनक वीडियो भी बरामद किए गए हैं। अशोक के कई राजनेताओं, उद्योगपतियों और मशहूर हस्तियों के साथ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिससे महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई है।

वीडियो नशे की हालत में महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने का आरोप पुलिस ने बताया कि अशोक खुद को कैप्टन कहता था, क्योंकि वह मर्चेंट नेवी में था। वह महिलाओं को समस्याएं हल करने और भविष्य बताने का झांसा देकर अपने कार्यालय बुलाता था और नशीला पदार्थ देकर सम्मोहित करता था। पुलिस के अनुसार, अशोक कथित तौर पर महिलाओं की वीडियो बनाता था और बाद में इनका इस्तेमाल उन्हें धमकाने और यौन शोषण के लिए करता था। पुलिस को एक पेन ड्राइव में 58 अलग-अलग महिलाओं से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं।

महिला महिला ने कहा- नशीला पदार्थ पिलाकर किया बलात्कार FIR दर्ज कराने वाली एक महिला ने बताया कि अशोक ने नवंबर, 2022 से दिसंबर, 2025 के बीच कई बार उसका यौन शोषण किया। महिला का आरोप है कि अशोक उसे पूजा-पाठ के बहाने अपने कार्यालय बुलाता था और उसके पति की जान को खतरा होने की भविष्यवाणी करता था। इसके बाद उसने महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर बलात्कार किया। अशोक पर BNS की धारा 64 और 69 और काला जादू निवारण अधिनियम, 2013 में मामला दर्ज किया गया है।

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तस्वीरें अशोक की कई नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आईं अशोक की उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकंकर के साथ तस्वीरें सामने आई हैं। एक वीडियो में चाकंकर अशोक के पैर धोते हुए नजर आ रही हैं। चाकंकर एक ट्रस्ट की सदस्य भी हैं, जिसका अध्यक्ष अशोक है। नवंबर, 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे, उनकी पत्नी लता और 2 कैबिनेट मंत्रियों- राधाकृष्ण विखे पाटिल और दीपक केसकर ने नासिक जिले में अशोक के ट्रस्ट द्वारा संचालित एक मंदिर में दर्शन किए थे।

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संपत्ति आरोपी के पास करोड़ों की संपत्ति पुलिस ने आरोपी के ठिकानों से भारी संपत्ति, नकदी, हथियार और दस्तावेज बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पिछले 15 वर्षों में उसने लगभग 200 करोड़ रुपये की संपत्ति बनाई है। अशोक सिन्नर तालुका के मिरगांव स्थित श्री ईशनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष है। उसका एक आलीशान फार्महाउस है, जहां कई प्रभावशाली लोग आते-जाते थे। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की कई संपत्तियां भी जांच के दायरे में आ गई हैं।