गणतंत्र दिवस 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रंगीन पगड़ी ने खींचा सबका ध्यान

कपड़े

नीला और सफेद कुर्ता-पायजामा पहना

प्रधानमंत्री मोदी ने हल्के नीले और सफेद कुर्ता-पायजामा और हल्की नीली जैकेट के साथ इस पगड़ी को पहना। राजस्थानी प्रिंट वाली इस पगड़ी को पहनकर ही प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। मनीकंट्रोल के अनुसार, इसको 'ऑपरेशन सिंदूर' को श्रद्धांजलि के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर हमेशा पगड़ी पहनते हैं। केवल 2022 में उन्होंने पगड़ी नहीं पहनी थी। तब उन्होंने ब्रह्म कमल फूल वाली उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहनी थी।