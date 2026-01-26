गणतंत्र दिवस 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रंगीन पगड़ी ने खींचा सबका ध्यान
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में रंगीन पगड़ी पहनी, जिसने सभी का ध्यान खींचा। इस लाल और पीले रंग की पगड़ी पर लहरिया वेव पैटर्न और सुनहरे रंग की जरी का काम किया गया था। इस तरह का डिजाइन पारंपरिक रूप से उत्सव और सौभाग्य से जुड़ा माना जाता है। यह भारत की सांस्कृतिक विविधता और विरासत को दिखाता है।
कपड़े
नीला और सफेद कुर्ता-पायजामा पहना
प्रधानमंत्री मोदी ने हल्के नीले और सफेद कुर्ता-पायजामा और हल्की नीली जैकेट के साथ इस पगड़ी को पहना। राजस्थानी प्रिंट वाली इस पगड़ी को पहनकर ही प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। मनीकंट्रोल के अनुसार, इसको 'ऑपरेशन सिंदूर' को श्रद्धांजलि के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर हमेशा पगड़ी पहनते हैं। केवल 2022 में उन्होंने पगड़ी नहीं पहनी थी। तब उन्होंने ब्रह्म कमल फूल वाली उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहनी थी।
ट्विटर पोस्ट
प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे नेशनल वॉर मेमोरियल
#WATCH | PM @narendramodi pays tribute at the National War Memorial, honoring the courage and sacrifice of India’s fallen soldiers.— DD News (@DDNewslive) January 26, 2026
LIVE: https://t.co/d0L8j76vai#PMModi #NationalWarMemorial #RepublicDayOnDD #RepublicDay2026 #गणतंत्रदिवस_डीडी pic.twitter.com/lGfMOQITQM