केरल में जंगली हाथी के हमले में एक की मौत, सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल देश Jun 10, 2026

केरल के वायनाड में बुधवार सुबह एक जंगली हाथी ने 65 साल के राजू नाम के शख्स की जान ले ली। यह हादसा तब हुआ जब हाथी रिहायशी इलाके में घुस आया था। इडुक्की जिले में एक महिला पर हुए ऐसे ही हमले के ठीक अगले ही दिन यह दूसरी घटना सामने आई है। राजू को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के चलते उसे बचाया नहीं जा सका।