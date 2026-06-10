केरल में जंगली हाथी के हमले में एक की मौत, सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल
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केरल के वायनाड में बुधवार सुबह एक जंगली हाथी ने 65 साल के राजू नाम के शख्स की जान ले ली। यह हादसा तब हुआ जब हाथी रिहायशी इलाके में घुस आया था। इडुक्की जिले में एक महिला पर हुए ऐसे ही हमले के ठीक अगले ही दिन यह दूसरी घटना सामने आई है। राजू को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के चलते उसे बचाया नहीं जा सका।
निवासियों ने कड़े वन्यजीव सुरक्षा उपायों की मांग की
एक के बाद एक हुईं इन घटनाओं से केरल के जंगल से सटे इलाकों में इंसान और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते टकराव की समस्या एक बार फिर सामने आ गई है। जंगल से हाथियों के गांवों में घुस आने की बढ़ती घटनाओं से स्थानीय लोग बेहद चिंतित हैं। उनकी मांग है कि सरकार ऐसे ठोस और सख्त उपाय करे जिनसे इंसानों और जानवरों, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।