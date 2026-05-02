पुणे में 4 साल की मासूम से हैवानियत, 65 वर्षीय दरिंदा गिरफ्तार देश May 02, 2026

पुणे की भोर तहसील से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 65 साल के व्यक्ति को 4 साल की मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण करने और फिर उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बच्ची को खाने का लालच देकर एक झोपड़ी में बुलाया, जहां उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। जब बच्ची अपने घर नहीं लौटी, तो उसके परिवारवालों ने तलाश शुरू की। CCTV फुटेज खंगालने पर पुलिस को आरोपी का सुराग मिला और उसे धर दबोचा गया।