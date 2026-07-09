कर्नाटक के अरबैल घाट पर भीषण टक्कर, 6 की मौत और 3 घायल देश Jul 09, 2026

कर्नाटक के उत्तरा कन्नड़ जिले के अरबैल घाट के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों ने जान गंवा दी, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिली है कि ये सभी लोग धारवाड़ के रहने वाले थे और धर्मस्थल जा रहे थे। रास्ते में उनकी MUV एक ट्रक से टकरा गई। मृतकों की पहचान कर ली गई है, वहीं घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।