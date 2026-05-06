दिल्ली में 5 साल का सबसे बुरा अप्रैल, मिले 52 डेंगू के मामले
दिल्ली में इस बार अप्रैल के महीने में डेंगू के 52 मामले सामने आए हैं, जो पिछले 5 सालों में अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा हैं। 2022 में जहां अप्रैल में सिर्फ 12 मामले थे, वहीं तब से हर साल यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आम तौर पर इतनी जल्दी डेंगू के इतने मामले सामने आना सामान्य बात नहीं है।
जनवरी से अप्रैल तक 107 डेंगू के मामले, 29 मलेरिया
इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच दिल्ली में कुल 107 डेंगू और 29 मलेरिया के मामले सामने आए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस उछाल की वजह अप्रैल में रुक-रुककर हुई बारिश है, जिससे मच्छरों को पनपने का भरपूर मौका मिल गया। इस स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम ने अपनी जांच-पड़ताल तेज कर दी है और 12 लाख से ज्यादा घरों की जांच की है। मच्छरों के पनपने की संभावित जगहों पर लगाम लगाने के लिए हजारों कानूनी नोटिस भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा, मच्छर के लार्वा खाने वाली खास मछलियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मच्छरों की संख्या को काबू में रखा जा सके।